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Vali Çuhadar'ın makam aracı şehidin oğluna sünnet arabası oldu - Videolu Haber

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın sünnet olan oğlu Muhammed Eymen'in sünnet arabası Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın makam aracı oldu.

26 Haziran 2022 Pazar 16:41
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Vali Çuhadar'ın makam aracı şehidin oğluna sünnet arabası oldu - Videolu Haber

Jandarma Uzman çavuş Mehmet Kılınç, 2016 yılında Mardin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit oldu. Kılınç'ın şehit olmasının ardından dünyaya gelen oğlu Muhammed Eymen için bugün sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne şehidin oğlu Muhammed Eymen Kılınç, Vali Mahmut Çuhadar'ın süslenen arabası ile gitti. Annesi Ceyda Kılınç ile düğün için tahsis edilen valilik makam aracına binen Muhammet Eymen, konvoy ile salona gitti. 
Terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın oğlu Muhammed Eymen Kılınç için düzenlenen sünnet törenine;  Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, il Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.
Törende konuşan Vali Çuhadar,"Muhammed Eymen evladımızın sünnet töreninde bir araya geldik. Bizler her zaman ifade ediyoruz, şehit evlatları, şehit yakınları ve aileleri bizlerin en değerlileri başımızın tacı boynumuzun borcu onlar her zaman yanlarındayız. Bugün Muhammed Eymen evladımızın yanında olduk. Bundan sonraki süreçlerinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Makam aracımızı da Muhammed Eymen evladımıza sünnet aracı yaptık bununda gururunu yaşıyorum"dedi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın babası Tayyar Kılınç, ise onurlu ve gururlu olduklarını söyleyerek, katılanlara teşekkür etti.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın eşi Ceyda Kılınç, ise şunları söyledi:
"Bizleri böyle bir günde yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Hep gurur ve hem sevincimizi bir arada yaşıyoruz. Ben her zaman inanıyorum ki eşim her zaman yanımda, her ne kadar biz onu görmezsekte o biz görüyor. Emanetine her zaman sahip çıkacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum"
Tören sonrası Muhammed Eymen'i Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın süslenen makam aracı ile konvoy düzenlenerek evine bırakıldı.

 

Kaynak: PHA
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