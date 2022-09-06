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Vali Çuhadar’ın köy ziyaretleri aralıksız devam ediyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, köylere yönelik hizmetlerin etkin, verimli ve daha seri bir şekilde sunulması ve kırsalda yaşayan vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini yerinde görüp tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla başlattığı köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

06 Eylül 2022 Salı 18:48
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Vali Çuhadar’ın köy ziyaretleri aralıksız devam ediyor

Vali Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve talepleri ile karşılaştıkları problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı köy ziyaretlerine merkeze bağlı Kaşköy, Kayadibi (Pevrikan), Bozatlı ve Çakmaklar köyleri ile devam etti. 
Ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.
Gittiği köylerde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla hasbihal ederek istek ve arzularını dinledi. 
Köy ziyaretlerinde kendisine iletilen ihtiyaç, talep ve önerileri dinleyerek tek tek not alan Vali Mahmut Çuhadar, köylüler tarafından dile getirilen talepleri imkânlar çerçevesinde çözmenin gayretinde olacaklarını söyledi. 
Gittiği köylerde etrafına toplanan çocuklara da özel ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekti. 
Kırsal kesime yönelik gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle köylünün ihtiyaç ve taleplerini yerinde görüp çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, ‘Bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinlemek, hasbihal etmek daha güzel ve daha anlamlı oluyor. İhtiyaçları, sorunları birebir paylaşma imkânı oluyor. Zaten gerek İl Özel İdaremiz gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla bugüne kadar köylerimize yönelik çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Birçok köyümüzün köy içi yolları kilitli parke taşıyla döşenerek, yol, su ve alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz" dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 06.09.2022 20:37
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