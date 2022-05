Vali Çuhadar'dan sağanak yağış açıklaması

"Can kaybı ve yaralı vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimizdir"

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 40 araç su altında kaldığını ve Besni ilçesine bağlı Çilboğaz’ı köyünde kilitli parke taşlarının hasar olduğunu belirterek, can kaybı yaşanmaması en büyük teselli olduğunu ifade eden Vali Çuhadar,"Bugün akşam saatlerinde ilimiz genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası ilimiz merkezdeki bir okulun bahçesinde park halinde bulunan 40 araç su altında kalmış, Belediye ve AFAD ekiplerimizin çalışmaları sonucu okulun bahçesindeki su boşaltılarak araçlar çıkarılmıştır. Yoğun yağış sonrası can kaybı ve yaralı vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Yine şiddetli dolu yağışı ve akabinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Besni ilçemize bağlı Çilboğaz’ı köyünde köy içi yollar hasar alarak kilitli parke taşlarını sökmüştür. Herhangi can kaybının olmadığı köyümüzde Kaymakamlığımız koordinesinde köy içinde temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Tüm Adıyamanlı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Yüce Allah’tan bu tür afetlerin yaşanmamasını diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."şeklinde ifade etti.