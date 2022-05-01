Vali Çuhadar'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı

Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Derin bir manevi iklimi, huzur ve kardeşlik ortamını idrak ettiğimiz Ramazan ayını geride bırakırken yeni umutların güç bulacağı mübarek Ramazan Bayramına erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bolluk, bereket, huzur ve güvenin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı, Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu paylaşma, toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız. Bizleri Ramazan Bayramı'na kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ramazan Bayramının tüm insanlığın özlemini çektiği huzurun ve mutluluğun egemen olduğu; savaşın, çatışmaların, salgın hastalıkların ve tüm acıların geride kaldığı daha yaşanabilir bir dünyaya vesile olmasını temenni ediyorum.

Dostluk, sevgi, saygı ve dayanışma gibi güzel duyguların daha yoğun yaşandığı bayram günlerinde, büyüklerimiz ve akrabalarımızın yanı sıra kimsesiz, fakir ve muhtaç vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı ve korunmaya muhtaç çocuklarımızı, bizzat ziyaret ederek, onlara yalnızlıklarını unutturmak, bayram sevincini onlarla paylaşmak ve onlara bayramı yaşatmak hepimiz için bir insanlık görevidir."dedi.

"Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmıştır"

Ramazan Bayramında gerekli tedbirler alındığını belirten Vali Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu mübarek Ramazan ayında tutulan oruçların, verilen fitrelerin, yapılan ibadet ve duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde Ramazan Bayramını idrak etmeleri için de Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmıştır. Özellikle seyahate çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmeleri ve bayram sevincini acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını istirham ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle bütün Adıyamanlı hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten duygularla kutlarken, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi de rahmet ve şükranla anıyorum."