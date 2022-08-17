Vali Çuhadar, uyardı

Ses ve havai fişek konusunda vatandaşları uyaran Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kurallara uyulmadığı taktirde cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Havai fişekler bu işi bilen kişiler tarafından atılması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Vali Çuhadar,"Gerek havai fişek gerekse egzozları alınmış çok ses çıkan motorlu araçlar ve canlı müzik yayınları gece 23:00’den sonra vatandaşlarımızı rahatsız etmemesi gerekiyor. Biz sadece kendimizi düşünerek değil komşularımızı ve onun çocuklarını ve kentimizde yaşayan küçük yavrularımızı da düşünmek zorundayız. Adıyamanlı vatandaşlarımızdan ve özellikle düğün sahibi olanların bu konulara özel hassasiyet göstermelerini talep ediyorum. Aksi taktirde bir takım cezai işlemler ile karşı karşıya gelebileceklerini buradan belirtmek istiyorum. Güzel ve hayırlı günleri mutsuz olmasın bu havai fişekler bu işi bilen kişiler tarafından atılması gerekir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha hassas davranacaklarından şüphemiz yoktur" dedi.