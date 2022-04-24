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Vali Çuhadar, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı

Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi ile yeniden dirilişini sembolize edildiği gün olan ve Hıristiyanlık dini mensubu vatandaşların kutsal olarak kutladığı bir bayram olan Paskalya Bayramı Adıyaman’da da Süryani vatandaşlar tarafından kutlandı.

24 Nisan 2022 Pazar 17:07
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Vali Çuhadar, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı

Paskalya Bayramı dolayısıyla Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar’la birlikte Süryani Ortodoks Kilisesini ziyaret ederek, farklı din ve inançlara mensup vatandaşların yüzyıllardır din, dil, ırk, ayırımı yapmadan birlik, beraberlik, barış ve hoşgörü içerisinde yaşadığı Adıyaman’da Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı.
Süryani Kadim Kilisesine gelişinde Vali Mahmut Çuhadar’ı Adıyaman ve Çevre İller Bölge Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek ve Süryani cemaati üyeleri kapıda karşıladı.
 Süryani vatandaşların paskalya bayramını kutlayan Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman, tüm renkleriyle herkesin bir arada kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığı bir medeniyet ve barış kentidir. Adıyaman herkesin yüzyıllardır etnik, kültürel ve dini yapısı itibariyle bir arada, uyum içinde yaşadığı ve hoşgörünün sözde kalmadığı dünyada eşine az rastlanabilecek örnek bir şehirdir. Bu coğrafya hem renkli, hem bereketli bir coğrafyadır. Biz hem renginden hem de bereketli topraklarından faydalanıyoruz. Bu insanlar hepsi birlikte bir gökkuşağı oluşturuyor. Binlerce yıllık kadim Mezopotamya kültürüne sahip Adıyaman’da yaşattığımız bu huzur ikliminin örnek alınmasını ve bunun devamını diliyorum. Bu vesile ile Paskalya Bayramının Süryani vatandaşlarımız başta olmak üzere, coğrafyamıza, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum”dedi.
Mor Griğoryos Melki Ürek ise Paskalya Bayramı dolayısıyla Vali Mahmut Çuhadar ve eşinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugün gerçekleştirdiğimiz ayinde Türkiye’mizin birlik, beraberlik ve huzuru için dua ettiklerini söyledi.

 

Kaynak: PHA
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