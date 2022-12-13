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Vali Çuhadar, sahada vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ediyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Adıyaman merkeze bağlı Gökçay, Bağlıca ve Koçali köylerini ziyaret etti.

13 Aralık 2022 Salı 15:06
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Vali Çuhadar, sahada vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ediyor

Köy ziyaretlerinde Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti. 
Ziyaret ettiği köylerde köy halkı tarafından karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
Ziyaretlerine merkeze bağlı Gökçay köyü ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, köy muhtarı ve vatandaşlarla köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet ederek vatandaşların dile getirdiği sorunları not alarak çözümü noktasında gayret sarf edeceğini belirtti. 
Daha sonra Bağlıca köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyip, yapılmakta olan Koçali Barajı dolayısıyla baraj gölü altında kalacak olan Gökçay ve Bağlıca köylerinin yeni yerine taşınacak olması dolayısıyla iskan alanı ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulundu. 
Köylere gerçekleştirdiği ziyaret programının son bölümünde Koçali Köyünü de ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, köy konağında vatandaşlarla ve köy muhtarıyla köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet etti. 
Vali Mahmut Çuhadar Koçali Köyüne gerçekleştirdiği ziyarette Koçali Jandarma Karakolunu da ziyaret ederek, karakol defterini imzalayıp Karakol Komutanından karakolun sorumluluk alanındaki genel asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili bilgi aldı.
Ziyaret ettiği köylerde okulları da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaç ve talepleri hakkında öğretmenlerden bilgi alıp, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.
Sohbet havasında geçen ziyaretlerde devletin imkânlarını ve kaynaklarını ilimizin her köşesinde hizmet olarak vatandaşlarımıza en iyi şekilde hissettirmeye çalıştıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Bu ziyaretlerle amacımız, köylerimizin ve köylü kardeşlerimizin karşılaştığı sorunları, ihtiyaç ve talepleri her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmektir. Kırsal da yaşayan vatandaşlarımızın şundan emin olmalarını istiyoruz. Devletimizin şefkat eli ve desteğinin her zaman yanlarında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Merkeze bağlı tüm köylerimizi gezip, çözüm bekleyen sorunları muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla görüşerek, bu sorunları hep birlikte nasıl aşacağımızı konuşuyoruz. Vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Sorun ve taleplerini rahat bir ortamda iletme fırsatı bulan köy sakinleri ise, Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: PHA
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