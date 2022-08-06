Vali Çuhadar, mağdur aileye sahip çıktı

Sosyal medyaya yansıyan ve eşi tarafından tek edilen 4 çocuk annesi Figen Ayhan'ı evinde ziyaret eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, evlerinde ziyaret ederek, ailenin evininin döşenmesinden beyaz eşyanın alınmasına kadar tüm ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için gerekli talimatları verdi. Vali Çuhadar, ailenin hiçbir zaman yalnız hissetmelerine izin vermeyeceklerini belirterek, devletin şefkat ve merhamet eli her zaman yanlarında olduğunu söyledi.