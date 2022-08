Vali Çuhadar, ihtiyaç sahibi aileleri evinde ziyaret ediyor

Her hafta sonu ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek’le birlikte ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar, hane ziyaretleri kapsamında eşi Serinay Çuhadar’la birlikte Bağcı, Bozkurt ve Taş ailelerini ziyaret etti.

Vali Çuhadar, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde 2 engelli çocuğu bulunan ve evde bakım hizmetlerinden faydalanan Bağcı ailesini ziyaret etti.

Bağcı ailesinin engelli çocuklarıyla yakından ilgilenen Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, aileyle sohbet ederek herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu.

Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, daha sonra engelli Erhan Bozkurt’u evinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, daha sonra Varlık Mahallesinde 6 çocuğuyla ikamet eden Taş ailesinin konuğu oldu. Aileyle bir süre sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, ailenin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması noktasında ilgililere gerekli talimatları verdi.

Vali Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, ziyaret ettiği evlerde çocuklara da yakın ilgi göstererek oyuncak ve çeşitli hediyeler verirken, ziyaret ettiği mahallelelerde etrafını sarana çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

Devletin şefkat elinin her daim ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Her zaman olduğu gibi bugünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hepsinin ayrı ayrı hikâyesi var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız hiçbir zaman kendini yalnız hissetmesin, devletimizin şefkatli eli her daim kendilerine uzanacaktır. Bizler, bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi, bundan sonra da onların mağduriyetlerini gidermek ve Adıyaman’ı daha yaşanılabilir huzurlu bir kent haline getirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü onlar ne kadar rahat ve huzurlu olursa bizlerde bu şehrin yöneticileri olarak o kadar rahat ve huzurlu oluruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine misafir olmaya, sıkıntılarına çözüm bulmaya ve dertleriyle hemhal olmaya devam edeceğiz”dedi.