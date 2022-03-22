Vali Çuhadar Gerger'de yatırımları inceledi

Gerger ilçesine gelişinde Vali Mahmut Çuhadar’ı Gerger Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve ilçe yöneticileri karşıladı. Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gerger kaymakamlığınca çevre düzenleme ve tadilat çalışmaları devam eden Şahin Tepesi mesire alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Mahmut Çuhadar daha sonra Kaymakamlık makamına geçerek, ilçenin ihtiyaç ve talepleriyle ilgili Kaymakam Emin Kaymak’tan bilgi aldı. Kaymakamlık ziyareti sonrası Jandarma’ya geçen Vali Mahmut Çuhadar, İlçe Jandarma Komutanından ilçe merkezi ve kırsal kesimdeki genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yeni Kaymakamlık Hizmet Binası ile Belediye Hizmet Binasının yapılacağı alanda incelemelerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar, okul pansiyonundan öğretmenevine dönüştürülen, tadilat, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yeni Öğretmenevini inceleyerek Gerger temaslarını noktaladı.