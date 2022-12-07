Vali Çuhadar: Bizim yönetim anlayışımız da 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' düşüncesi vardır

Köy ziyaretlerinde Vali Mahmut Çuhadar’a Hukuk Müşaviri Bedir Deveci eşlik etti. Ziyaret ettiği köylerde köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, talep, öneri ve ihtiyaçlarını dinledi.

Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen ihtiyaç, talep ve önerileri dinleyerek tek tek not alan Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlar tarafından dile getirilen ihtiyaç ve talepleri imkânlar çerçevesinde çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Ziyaret ettiği köylerde okulları da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaç ve talepleri hakkında öğretmenlerden bilgi alıp, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Kırsal kesime yönelik gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle köylü vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görmeye çalıştıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Köylerimizde önemli sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğunu görüyoruz. Bundan sonra da vatandaşlarımızın köylerinde daha iyi bir hayat sürmeleri için makul taleplerin hepsini devlet olarak karşılayacağız. Zaten gerek Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği gerekse de İl Özel idaresi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma projesi olan KÖYDES projeleri kapsamında başta alt yapı olmak üzere çok önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Şu anda içme suyu şebekesi ve yolu olmayan köyümüz ve mezramız kalmamıştır. Birçok köyümüzün alt yapı ve kanalizasyonu başta olmak üzere köy içi yollarını ve sokaklarını kilitli parke taşıyla döşedik. Yeni dönemde de yapacağımız çalışmalarla hizmet kalitesini artırarak köylerimizi daha da yaşanılabilir hale getirmenin gayretinde olacağız. Şehirde ne varsa köylerimiz de o hizmetler olacak. Bütün bu hizmetlerle amacımız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat yaşamasını sağlayarak, insanımızın hayat kalitesini günümüz şartlarına göre yükseltmektir. Bizim yönetim anlayışımız da 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' düşüncesi vardır. Bu gün köylerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyarette vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylü vatandaşlar ise, köylerinin sorunlarının çözümüne ilişkin gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Çuhadar’a teşekkür etti.