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Vali Çuhadar, Akdere, Işıklı ve Damlıca köylerini ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde görmek amacıyla köylere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında merkeze bağlı Akdere, Işıklı ve Damlıca köylerini ziyaret etti.

02 Eylül 2022 Cuma 14:13
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Vali Çuhadar, Akdere, Işıklı ve Damlıca köylerini ziyaret etti

Ziyaret ettiği köylerde köy muhtarı ve vatandaşlarla hasbihal eden Vali Mahmut Çuhadar, köyün ihtiyaç ve taleplerini dinleyip, ihtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Vali Mahmut Çuhadar, ilk olarak Kuyulu Köyünde bulunan ve Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardım (İPA) Projesi kapsamında, çevre düzenleme çalışmaları yapılan Roma dönemine ait Turuş Kaya Mezarları ile hizmete sunulan ziyaretçi karşılama merkezini inceledi. 
Buradaki incelemelerinin ardından Akdere köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada köy muhtarı ve vatandaşlarla köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet ederek, vatandaşların dile getirdiği sorunları not alıp çözümü noktasında gayret sarf edeceğini belirtti.
Daha sonra Işıklı köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlardan ve köy muhtarından köyün ihtiyaç ve talepleri ile köyün genel durumu hakkında bilgi aldı. 
Köy ziyaretlerinin son bölümünde Damlıca Köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, köy odasında vatandaşlarla sohbet ederek köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
Ziyarette Damlıca Köyü İlkokulunu da gezen Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaçları ve fiziki yapısı hakkında bilgi aldı. 
Bu ziyaretlerle köylerin ve köylü kardeşlerimizin karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için her fırsatta vatandaşlarımızın arasında olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızı dinleyerek bizlere ilettikleri her türlü ihtiyaç, sıkıntı ve taleplerini imkânlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu ziyaretlerimiz hız kesmeden devam edecek”dedi.

 

Kaynak: PHA
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