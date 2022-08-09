Vali Çuhadar: 150 yataklı hastanemiz ihale aşamasında

"Adıyaman’da sağlık sektöründe iyi durumda"

Hastanelerde yaşanan sıra yoğunluğunu bazı branşlarda taleple alakalı olduğunu belirten Vali Çuhadar,"Pandemi sürecini Güneydoğu'da en iyi yöneten bir iliz. Aşılama olayında ilk maviye geçen iliz bu konuda sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten canla başla çalıştılar elbette hastanelerimiz yoğunluklar olacaktır. Adıyaman’da sağlık sektöründe iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Hastanelerde sıra alma konusunda bazı branşlarda maalesef taleple alakalı olan bir şey doktor sayısı olan bir konu Sağlık Bakanlığının bize ayırdığı kadro ile alakalı olan bir durum. Doktorlarımız canla başla çalışıyorlar."dedi.

"Oranın yerinde başka bir yatırım olması mümkün değil"

150 yataklı devlet hastanesinin proje sürecinin tamamlandığını ve orayı tahsis eden hayırseverin sağlık tesisi inşa edilebilir ibaresi konulduğunu ifade eden Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"150 yataklı hastanemiz ihale aşamasında Sağlık müdürlüğünün binasının ihalesi iptal oldu bazı sıkıntılar yaşandı. Yeniden ihale edilecek ve 150 yataklı hastanemizin proje sürecini tamamladık ihale edilecek yapılması için oranın yerinde başka bir yatırım olması mümkün değil zaten o araziyi tahsis eden kişiler sağlık tesisi inşa edilebilir ibaresi var. 150 yataklı hastanemizi de Adıyamanlı vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız"