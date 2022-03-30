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Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele devam ediyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele toplantısı yapıldı.

30 Mart 2022 Çarşamba 13:22
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Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele devam ediyor

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, başkanlığında Çelikhan Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda uyuşturucu maddesi bağımlılığı ile ilgili toplantıya Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, Kurum Amirleri, İlçe merkez ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda uyuşturucu ile mücadelede izlenecek yol ve yöntemler ile kurumlar arasında sağlanması gereken koordinasyonda fikir alışverişinde bulunuldu. İlçede okul çevresinde hem öğrenci ve hemde öğrenci velilerini uyararak bağımlılık yapan maddeler konusunda bilgilendirme kararı alındı.

 

Kaynak: PHA
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