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Ünlü türkücü Latif Doğan’ın acı günü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, ünlü türkücü Latif Doğan’ın annesi Ayşe Doğan hayatını kaybetti. Latif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

28 Temmuz 2022 Perşembe 13:56
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Ünlü türkücü Latif Doğan’ın acı günü

Ünlü türkücü Latif Doğan’ın annesi Ayşe Doğan, uzun süredir tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Türkücü Doğan’ın annesi Ayşe Doğan’ın cenazesi Cuma günü öğle namazına müteakip Besni Tuğsuzlar camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Latif Doğan sosyal medya paylaşımında,"Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanları kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler" dedi.

 

Kaynak: PHA
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