Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Başkan Kılınç'a teşekkür

Eğitime verdiği önemden dolayı her kesimden takdir gören Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez öğrencilerin kendisinden teşekkür aldı.

Adıyaman Belediyesinin Abdulhamit Han Gençlik ve Kültür Merkezi'nde bulunan kütüphanesinden istifade edip üniversite sınavında başarılı olan gençler, Başkan Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, sınav süresince kendilerine tanınan imkanlardan dolayı Başkan Kılınç nezdinde tüm emeği geçenlere teşekkür eden öğrenciler, tüm öğrencileri bu mekanlardan yararlanmaya davet etti.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç ise geleceğin teminatı olan öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, "Gençler bizim umudumuz, gülen yüzümüz. Her daim beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitimin kendileri için önemin de dikkat çeken Başkan Kılınç, "Belediyemiz bünyesinde şehrin 5 farklı noktasında oluşturduğumuz etüt merkezleriyle öğrencilerimize ders çalışma olanağı sağlıyoruz. Yeni Mahalle, Hocaömer, Siteler, Fatih ve Bahçecik mahallelerinde bulunan etüt merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanan öğrencilerimiz için yeni projeleri hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.