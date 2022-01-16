Umut Kervan'ından ihtiyaç sahibi ailelere destek

Yılın her ayında çalışmalarını devam ettiren Umut Kervanı, ihtiyaç sahibi ailelere et, gıda ve mont yardımında bulundu.

Yetim, muhtaç ve çalışamayan durumdaki insanlara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Umut Kervanı Adıyaman Başkanı Mahmut Yıldırım, başvuruları değerlendirerek ihtiyaç sahiplerini kategorize ettiklerini ve öncelik sırasına göre yardımda bulunduklarını belirtti.

Yıldırım, hayırseverlere teşekkür ederek, "Hayırseverler tarafından verilen gıda kolileri, kesilen adak ve diğer yardımları önceden tespit ettiğimiz muhtaç ailelere ulaştırarak yardımlarımıza devam ediyoruz. Tespit ettiğimiz aileler içerisinde muhacerat hayatı yaşayan ve zor şartlarda geçinmeye çalışan kardeşlerimiz de var, bunların durumu içler açısıdır. Hayırseverlerden yardımlar geldikçe bizler de ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını şimdiden kabul etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Bu yolda yardım etmek isteyen tüm herkesi beklediklerini belirten Yıldırım,"Bugün şehrimizin değişik köy belde ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize hayırseverlerimiz aracılığıyla yardım ulaştırma gayretindeyiz. Kuyulu beldesi ve bağlı 4 köy, Atmalı ve Şambayat beldesi ve Besni ilçemizde onlarca çocuğumuza mont, onlarca ailemize kırmızı et ve gıda hayırseverlerimizin aracılığıyla dağıtıldı. Gezdiğimizde ne kadar muhtaç ailemizin olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bugün yapılan yardımların çocuklarımızın yüzünü güldürmesi kadar mutluluk verici bir şey olamaz. Rabbim tüm hayırseverlerimizin hayırlarını kabul etsin inşallah. Bu yolda bizlerle birlikte çalışmak isteyen, ihtiyaç sahibi aileleri yerinde görerek yardım etmek isteyen tüm kardeşlerimizi Umut Kervanı çatısı altında hizmet etmeye bekliyoruz." dedi.