Umut Kervanı ihtiyaç sahibi ailelere desteği sürüyor

Adıyaman Umut Kervanı, ihtiyaç sahiplerini titizlikle araştırıp bulduktan sonra hayırseverlerin destekleriyle muhtaç ailelerin umudu olmaya devam ediyor.

Adıyaman'ın Turuş (Kuyulu), Akyazı köyleri ile Şambayat beldesinde tespit ettiği ihtiyaç sahibi onlarca aileye kırmızı et yardımında bulundu. Hayırseverlerin adak, akika ve kurbanlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşması için aracı olan Umut Kervanı yılın on iki ayında farklı çalışmalarla sahada olmaya devam ediyor. Turuş Umut Kervanı gönüllüsü Ali Bakır, Şambayat Umut Kervanı gönüllsüsü İsmet Çoban tespit ettikleri aileleri Adıyaman Umut Kervanı Başkanı Mahmut Yıldırım ile birlikte ziyaret ederek sıkıntılarına bir nebze de olsa çözüm olmaya çalıştı.

Yetim, muhtaç ve çalışamayan durumdaki insanlara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Adıyaman Umut Kervanı Başkanı Mahmut Yıldırım, başvuruları değerlendirerek ihtiyaç sahiplerini kategorize ettiklerini ve öncelik sırasına göre yardımda bulunduklarını belirtti.

Yıldırım, hayırseverlere teşekkür ederek, "Hayırseverler tarafından verilen gıda kolileri, kesilen adak ve diğer yardımları önceden tespit ettiğimiz muhtaç ailelere ulaştırarak yardımlarımıza devam ediyoruz. Hayırsever kardeşlerimizin yardımları geldikçe bizler de ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını şimdiden kabul etsin inşallah." ifadelerini kullandı.