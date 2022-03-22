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Ukrayna'daki savaştan kaçan aile geride bıraktıkları çocuklarına kavuşmak istiyor - Videolu Haber

Ukrayna'da yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Adıyaman'daki akrabalarının yanına sığınan Atıcı ailesi, geride bıraktığı 2 çocuğuna kavuşmak istiyor.

22 Mart 2022 Salı 16:27
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Ukrayna'daki savaştan kaçan aile geride bıraktıkları çocuklarına kavuşmak istiyor - Videolu Haber

Türkiye'den 16 yıl önce Ukrayna'ya giden Mesut Atıcı, (38) burada Galina Atıcı (38) ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi.
Kherson şehrinde mutlu bir yaşam süren fırıncı ustası olan Mesut Atıcı’ ve ailesinin hayatı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşla yerini korku ve endişenin yer aldığı bir mücadeleye dönüştü.
İki çocuklarını Ukrayna’da bırakarak ülkeyi terk etmek zorunda kalan Atıcı ailesi, geldikleri Türkiye’de Adıyaman’daki akrabalarına sığındı.
Aile, iletişim kuramadıkları 2 çocuğuna yeniden kavuşmak istiyor.
Baba Mesut Atıcı, 11 gün sığınıkta yaşam mücadelesi verdiklerini, tahliyelerin ardından 3 çocuklarından 2'sini bırakarak Türkiye'ye dönüş yaptıklarını söyledi.
Savaş sonrası Ukrayna'dan bıraktığı çocuklarından Mesut Cihan (8) ve Merickan’dan (9) haber alamadığını belirten baba Mesut Atıcı,"2006 yılından beridir Ukrayna'da yaşıyorum. Savaştan dolayı eşim ve bir çocuğum ile buraya geldim diğer 2 çocuğu orada bırakmak zorunda kaldım. Kiev'de sadece ufak çocuğumla ve hanımımla gelebildim. Ülkeme cumhurbaşkanım Allah razı olsun her türlü imkanı sağladı, bizi Odessa'dan tahliye ettirdi. Ben Kherson'da yaşıyordum, orası işgal edildi evimin 500 metre ilerisine bomba düştü ve birçok insan hayatını kaybetti. 8 gün boyunca sığınakta kaldık, her 10 kilometrede bir bomba düştüğü için bir süre sığınakta yaşam mücadelesi verdik. Bir gün boyunca 120 kilometrelik yolu zar zor Odessa'ya vardık. Odessa'dan da sağolsun konsolosluk bizi oradan alarak İstanbul Esenlere getirdi ve orada bıraktı. Bende ailemle memleketim Adıyaman'a geldim. "dedi.
Bütün mal varlığını Ukrayna’da bıraktığını ve maddi olarak sıkıntılar yaşadığını ifade eden Atıcı, “Yıllardan beri emeğimi her şeyimi orada bıraktım, hiç bir şey alamadan geldim buraya. Ben ve ailem mağduruz. İki haftadır Türkiye'deyim kendi imkanlarımla kaldım ama şuan kalacak yerim yok. Ben ve ailem savaştan kaçtık eğer mümkünse geri gitmek istiyoruz. Dayanacak gücüm kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanıma rica ediyorum ben para pul istemiyorum barınacak yer istiyorum. Ben ve ailem mağdur durumdayız. Evim, arabam, iş yerim, hala babam orada, çocuklarım orada, onlar çıkamadı tahliye edilemedi.  Ukrayna halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dediğin zaman herkes sempati duyuyor. Orada ne oluyorsa sivil halka oluyor. İnsanlar korkudan ne yapacağını bilmiyor. Burada kalacak yerim yok gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 23.03.2022 11:13
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