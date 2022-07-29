Türkücü Latif Doğan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören türkücü Latif Doğan’ın annesi Ayşe Doğan, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bugün Cuma namazı sonrası Besni Tuğsuzlar Camiinde düzenlenen cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Müftüsü Mehmet Taştan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, sanatçılar ve Doğan ailesinin yakınları katıldı.

Cuman namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Doğan, ilçeye bağlı Haraba köyünde toprağa verildi. Doğan gözyaşları arasında toprağa verilirken Latif Doğan ise taziyeleri kabul etti.

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