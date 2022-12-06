Türkiye’den Pakistan’a büyük destek - Videolu Haber

Ağustos ayında Pakistan’ın yaklaşık üçte birini etkileyen büyük bir sel meydana geldi. Yaşanan selde, bin 700’den fazla insan hayatını kaybetti, 13 bini aşkın kişi ise yaralandı. 806 bin ev tamamen yıkılırken, 1,3 milyon ev hasar gördü ve 1,2 milyon çiftlik hayvanı telef oldu. Selden tarım alanları da büyük zarar gördü. Selin ardından 4 ay gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen, sel sularının çekilmemesi sebebiyle insanlar ne evlerine ulaşabiliyor, ne de tarım alanlarına ekim yapabiliyorlar.

İHH acil yardım çalışması başlattı

Uzun yıllardır Pakistan’da yardım çalışmalarında bulunan İHH, yaşanan sel sonrası ülkeye yönelik acil yardım çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar yapılan yardımlar şu şekilde: “13 bin 272 aileye gıda kumanyası, 50 bin 760 kişiye sıcak yemek, 5 bin 135 konserve yemek, 6 bin 215 battaniye, 7 bin 337 hijyen kiti, 4 bin 550 cibinlik, bin 107 çadır, 100 su filtresi, 265 branda ve 3 bin 197 adet mutfak tefrişatı.”

35 bin kişiye sağlık hizmeti

Yardım çalışmalarında ayrıca, Sind ve Belucistan şehirlerinde bulunan 4 mobil saha kliniği 195 gün boyunca desteklendi. Saha kliniklerinde, muayene ve tedavi hizmetleri ile ilaçlar ücretsiz bir şekilde karşılandı. Bu hizmetlerden; 8 bin 249’u erkek, 12 bin 870’i kadın, 13 bin 514’ü ise çocuk olmak üzere 34 bin 633 kişi faydalandı.

Pakistan’ın pek çok bölgesinde hâlâ selin etkileri devam ediyor. Ülkede, gıda, giyim, hijyen malzemesi ve barınma alanlarına büyük ihtiyaç duyuluyor.

YDG ile yetimlere ve ailelerine destek

İHH, acil yardım çalışmalarının yanında 2022 yılı Yetim Dayanışma Günleri etkinlikleri ile de Pakistan’da yetimlere ve ailelerine destek ulaştırdı. Yemek ikramı ve hediye dağıtımlarının yapıldığı 2 ayrı şenlik düzenlendi, çocuklar şenliklerde çeşitli oyunlarla eğlendi. Ayrıca, 10 adak-akika kurbanı kesilerek yetimhanelere dağıtımları gerçekleştirildi.

Gelir Temini Projeleri ile de yetim ailelerine destek ulaştıran İHH, 60 yetim annesine dikiş makinesi hediye etti ve 5 bakkal ile 4 terzi dükkanının da açılışını yaptı. Öte yandan Haripur yetimhanesinde kesilen 4 küçükbaş hayvanın da dağıtımları gerçekleştirildi.

Destek olmak için

Pakistan halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden PAKISTAN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına PAKISTAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

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