Türk Kızılay’ından 700 kişiye iftar yemeği

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi, Ramazan ayının gelmesiyle yaşlı, kimsesiz veya evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş için sıcak yemek çıkarıyor.

Türk Kızılay gönülleri aşçıları tarafından özen ve titizlikle pişirilen yemekler, ihtiyaç sahipleri, kimsesizlere dağıtırken, Ali Taşı Mahallesi'nde 700 kişiye iftar yemeği verdi.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir menüyle ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtmaya gayret gösterdiklerini belirten Türk Kızılay Adıyaman Şubesi Başkanı Murat Bulut,"Ramazan ayının bolluk ve bereketiyle beraber bizde günlük yardımlarımızı ve mahallerinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği veriyoruz. Bu yemekler ihtiyaç sahiplerimize Ramazan ayı boyunca ulaşacak. Bizler ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin destekleriyle ulaşıyoruz. Bizler bir tek sıcak yemek vermiyoruz ailelerimize bunun yanı sıra maddi desteklerimizde devam ediyor."dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Adıyaman Kızılay Şubesine teşekkür eden Ali Taşı Mahalle Muhtarı Mustafa ilik ise,"İftar yemekleri lüks lokantalarda 5 yıldızlı otellerde verilmemelidir. Allah rızasını kazanmak için evine et götürmeyen sıcak yemek yemeyen ailelere yemek verilmeli. Kızılay Türkiye’nin hayır ve gönül kapısı fakir fukaranın çaldığı yer bu amaçla bu tür etkinlikler ramazan ayı boyunca sürekli yapılmasını tebrik ediyorum" şeklinde konutşu.