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‘Tükenmeyen Nefes İçin Yürüyüş’ etkinliği gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, İnönü Üniversitesi ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD) işbirliği ile 14-20 Mart Pullmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle ‘Tükenmeyen Nefes İçin Yürüyüş’ etkinliği gerçekleştirildi.

17 Mart 2022 Perşembe 10:25
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‘Tükenmeyen Nefes İçin Yürüyüş’ etkinliği gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediye binası önünde kronik hastalığı olanlara, ilaç tedavilerine ek olarak uygulanan doğru nefes alma teknikleri, eğitim, egzersiz, beslenme, psikolojik danışmanlık ve destek tedavisi 14-20 Mart Pullmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle yürüyüş etkinliği yapıldı.
Yürüyüş öncesinde protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Etkinlik hakkında bilgiler aktaran İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, “Pullmoner solunum demek, akciğer demek. Solunum ve akciğer rehabilitasyonu. Hareket etmek, ciğerlere iyi bakmaktır. Bugünkü farkındalığın amacı bu. Üniversitemiz, Turgut Özal Tıp Merkezimiz bu konuda Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri. 2018 yılında Pullmoner rehabilitasyon merkezini kurduk. Akciğerlerimize, nefesimize iyi bakmamız lazım. Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. 
Sağlıklı yaşamanın temelinde spor yapmanın olduğunu belirten Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “Bu sosyal aktiviteyi, sosyal etkinliği gerçekleştiren başta Sayın Valimiz, Üniversitemiz ve Pullmoner rehabilitasyon merkezimize ve görevlilerine teşekkür ediyorum. 14 Mart aynı zamanda Tıp Bayramıdır. Doktorlarımızın ve sağlıkçılarımızın yaşadığı sorunları biliyoruz. Bu konuda biz belediye olarak daha sağlıklı ve daha erişimi kolay ortamlarda çalışmaları adına Belediye olarak gerekli desteği vermeye gayret ediyoruz. Hükümetimizde bu konu ile alakalı olarak doktorlarımızın ve sağlık çalışanların durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili gerekli kanunların çıkarılması için çalışmakta. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sağlıklı yaşamanın temelinden bir tanesi düzenli spor yapmaktır. Bu haftadaki amaç insanlarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve düzenli bir şekilde spor yaparak akciğer kaslarının daha güçlü hale getirilmesidir. Haftanın bütün Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ederken, haftanın kutlanmasında katkıları bulunan başta üniversitemize, valimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Programda son olarak konuşan Malatya Valisi Adın Baruş ise, “Sağlık denince her zaman Kanuni Sultan Süleyman’ın sözü aklımıza geliyor ‘Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ hakikaten insan sağlam nefes alamadıktan sonra kendisine bahşedilen hiçbir nimetin farkına varamıyor. Covid 19 Salgını sürecinde sizlerde şahit oldunuz sonum zorluğu çeken ve bir nefesi almak için dünyaları vermek durumunda olan insanlar gördük. Hayatını kaybeden çok sayıda vatandaşımız oldu. Sağlıklı nefes almak dünyadaki her şeyden daha değerli bunun kıymetini bilmek lazım. Her aldığımız sağlıklı nefes içinde Yüce Rabbimize şükretmemiz lazım. Bugün Pullmoner rehabilitasyon merkezi tarafından düzenlenen bu etkinlikte sağlıklı nefes almanın, akciğeri korumanın önemine dikkat çekmek istiyoruz. Sağlıklı nefes almak için egzersizi ve sporu ihmal etmeyelim. Vücudumuz ne kadar zinde olursa ciğerlerimiz o kadar rahat olur. Bu etkinliği düzenleyen başta Büyükşehir Belediyemize, Üniversitemize ve Pullmoner rehabilitasyon merkezine teşekkür ediyorum” dedi. 
Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi önünden Polis Evi’ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. 

 

Kaynak: PHA
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