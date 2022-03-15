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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Tüketmek için daha çok üretmek gerekir

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2022 Salı 12:37
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Tüketmek için daha çok üretmek gerekir

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Birleşmiş Milletlerin 1985 yılında aldığı bir karar ile 15 Mart tarihini Dünya Tüketici Hakları Günü ilan ederek resmileştirdiğini ancak Ülkemizde Dünya Tüketiciler Günü adıyla kutlandığını belirterek “Tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü kutluyor, bu vesileyle insanlarımızı israftan uzak ve daha bilinçli tüketim yapmaya davet ediyorum” dedi.
"Güvenli gıdaya erişmenin tek yolu üretimden geçmektedir"
Genel Başkan Çelik, açıklamasında gıdanın önemine vurgu yaparak “ Önce Pandemi sonrasında ise kuraklık ve tabi afetler gibi bir takım iklimsel olayların yanında bir de Rusya Ukrayna savaşının Dünya ticaretine olan olumsuz etkileri, tarım ve dolayısıyla da gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha açık bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla her şeyden vazgeçebilirsiniz ama gıdadan asla vazgeçme gibi bir lüksünüz yok. Sağlıklı ve güvenli gıdaya erişmenin tek yolu üretimden geçmektedir. Üretimin asli unsurları da çiftçilerdir, üreticilerdir, yetiştiricilerdir. Bu asil insanlar tüketicilerin velinimetidir. Sonuç olarak tüketebilmemiz için daha çok üretmemiz ve bir karış toprağımızı boş bırakmamamız gerekir” ifadelerine yer verdi.
"Usanmadan, yılmadan üretim üretim üretim diyoruz"
Çelik, açıklamasında hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağı bir ortamı arzu ettiklerinin altını çizerek “ Son günlerde girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi karşısında üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz zorlansa da bir şekilde üretime devam ediyor. Üreticilerimizin emeklerinin zayi olmaması ve artan maliyetlere rağmen yaptığı işten para kazanması, diğer taraftan da tüketicilerimizin uygun fiyatlardan sağlıklı gıdaya erişmeleri olması gereken durumdur. Yani hem üreticinin hem de tüketicinin kazandığı bir ortamın tesis edilmesi temel arzumuzdur. Üretici ve tüketici birbirlerini tamamlayan zincirin en önemli halkalarıdır. Üretici olmazsa tüketici ne yapar? Ya da tüketici olmazsa üreticinin üretmesinin ne anlamı kalır. Dolayısıyla üreticilerin, yetiştiricilerin çok daha fazla desteklenerek üretime devam etmelerinin sağlanması Ülkemiz için olduğu kadar tüketiciler açısından da hayati derecede önemlidir. Onun için bıkmadan, usanmadan, yılmadan üretim üretim üretim diyoruz. Tüketicilerimiz de gönül rahatlığıyla tüketsin istiyoruz “ dedi.
Genel Başkan Çelik, gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarda en büyük pay sahibi olan fırsatçı, stokçu ve aracıların tüketicilerin en büyük düşmanı olduklarını belirterek bunlarla amansız bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.  

 

Kaynak: PHA
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