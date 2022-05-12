Trafik polislerden kazada yaralanan vatandaşa ziyaret

Her yıl 7-13 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Trafik Güvenliği Haftası' programı kapsamında geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Mahallesi'nde motosiklet ile trafik kazasında yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi servisinde tedavi altına alınan Hüseyin Yavuz'u ziyaret eden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Ekipler trafik kuralları hakkında Yavuz'a bilgi vererek, 'Trafik Güvenliği Haftası' temalı kask hediye edildi.

Kaynak: PHA