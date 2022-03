Torosların etekleri nergis kokuyor - Videolu Haber

Projeyle özellikle kadın üreticilere ek gelir sağlanırken, alternatif tarım faaliyetleri de yaygınlaştırılıyor. Mis gibi kokusuyla satın alanların yüzlerini güldüren nergis çiçeği, bereketiyle de üreticilerin umudu oluyor.

Büyükşehir, nergis yetiştirmek isteyen her üreticinin yanında

Büyükşehir, mevcut tarımsal yelpazeyi zenginleştirecek alternatif ürün faaliyetleri oluşturmak için sürdürdüğü projeyle bugüne kadar Toroslar, Mezitli, Erdemli, Anamur ve Tarsus ilçelerinde toplam 277 üreticiye 483 bin 917 adet nergis soğanı dağıttı.

Dağıtımı yapılan katmerli, kokulu, arpa çeşidi soğanların her yıl yavru soğan vererek çoğalması ile üreticilerin hem gelir kaynakları artıyor hem de kullanmadıkları tarım dışı arazileri ve bahçeleri değerleniyor. Nergis yetiştiriciliği yapan üreticiler, her yıl hem çiçek hem de yeni soğan elde edecekleri için yeni soğan alımında bulunmadan üretim alanlarını genişletebilecek. Mersin genelinde yapılan duyurularla üreticilerin nergis çiçeği yetiştirme konusunda talepleri giderek artıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da üreticilere nergis soğanı dağıtmaya devam edecek.

“Projemizin sürdürülebilirliği devam ediyor”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nde görev yapan ziraat yüksek mühendisi Aylin Kutlu, projeden yararlanan üreticilerin çok memnun olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Kullanılmayan arazilerin yanı sıra bir de bahçe aralarında, kışın yaprağını döken bahçelerde nergis soğanı yetiştiriciliği yapabilme şansları olduğu için ikinci bir ürün olarak da kullanılıyor. Bu projemiz daha çok kadınlarımıza yönelik yapılıyor. Burada kadınlarımız ailelerine ek gelir, kazanç sağlıyorlar. Sürdürülebilirliği olan bir proje olarak bugüne kadar toplam 277 üreticiye 483 bin 917 adet nergis soğanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Projemiz ile üreticilerimiz sadece nergis çiçeklerini satarak değil, nergis soğan yumrularını da değerlendirebilmektedirler. Biz 1 yıl veriyoruz üreticimize, kendisi 3 yıl içerisinde hiç dışarıya bağımlı olmadan kendi yumrularını da yetiştirebiliyor. Projemizin sürdürülebilirliği devam ediyor. Çünkü talebe göre dağıtımlarımız sürüyor. Üreticilerimize bu şekilde desteklerimiz devam etmektedir. Sadece nergis soğanı değil fide, fidan, soğan dağıtım projelerimiz de sürüyor.”

“Bahçemizden 25 bin adet nergis topladık”

Projeye dahil olan Avcı çifti, Gözne’deki atıl duran bahçelerine dağıtılan nergis soğanlarından diktiklerini ve elde ettikleri ürünlerden ekonomik gelir sağladıklarını vurguladı. Halil Avcı, hurma bahçelerinden yılda bir kez ürün aldıktan sonra bahçenin boş kaldığını belirterek, “Arasına nergis fidesi dikersek bir ek gelir olur diye düşündük ve Büyükşehir Belediyesi’nin nergis projesinden haberdar olduk. Kendilerine müracaat ettik, eşimle beraber bana 5’er bin tane nergis fidesi temin ettiler. Bahçemizin arasına diktik. Geçen sene 10 bin adet nergis diktik. İlk sene olmasına rağmen 8 bin adet nergis topladık. Bu seneye gelince tabii ki çoğaldı. Aşağı yukarı bahçemizin içinden 25 bin adet nergis topladık. Yani bu da bize aşağı yukarı 10 bin lira gibi bir gelir getirdi. Hem eşim hem ben bu projeden memnunuz. Bu hizmeti bize sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e teşekkür ederim” diye konuştu.

“Evine, ailesine, bütçesine katkıda bulunmak isteyenlere çok güzel bir fırsat”

Hatice Avcı ise nergislerin bakımını eşiyle birlikte yürüttüklerini belirterek, “Beraber ektik nergislerimizi. Bu yıl güzel bir ürünümüz oldu çok şükür. Hani köyde deriz ‘ufacık bir kış harçlığı’ aynen öyle oluyor. Bir ek gelir oluyor, ufak tefek ihtiyaçlarımızı görüyoruz yani boş durmaktansa evine, ailesine, bütçesine katkıda bulunmak isteyenlere çok güzel bir fırsat. Hem güzel kokulu bir iş hem parası da güzel. Herkese tavsiye ederiz. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese” ifadelerine yer verdi.

Darısekisi Mahallesi’nde yaşayan ve projeden yararlanan bir diğer üretici Cemile Yetkin de “Bahçemize diktik. Bir gelir kapısı oldu. Mis gibi kokusuyla alanı da vereni de mutlu ediyor” dedi.

