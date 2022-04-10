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Temizlik personellerinden hummalı çalışma

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezinde başladığı temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.

10 Nisan 2022 Pazar 15:05
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Temizlik personellerinden hummalı çalışma

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, her gün günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar şehir genelinde temizlik çalışması yürütüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün ilk ışıkları ile birlikte şehir merkezinde caddeleri ve sokakları yıkayarak başladığı çalışmaları, gün içerisinde de sokak sokak çöp toplayarak, konteynırları temizleyerek, taziye evleri ile ibadethaneleri temizleyerek ve gece geç saatlere kadar şehrin birçok noktasında temizlik çalışmaları yaparak sürdürüyor.
Sadece cadde ve sokakları yıkayıp temizlemeyen, şehir merkezinde görüntü kirliliğine neden olan ilanları da yapıştırıldığı yerden kaldıran ekiplerimizin çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, yetkililere ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 10.04.2022 15:57
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