Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı - Videolu Haber

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi kırsalında yaralı yavru dağ keçisinin fark edenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaralı yavru dağ keçisinin ayağının kırık olduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından dağ keçisi tedavisi yapılmak üzere korumaya alındı. Tedavisi Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tamamlandıktan sonra yaralandığı yerde tekrardan doğaya salındı.

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