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Tedavileri tamamlanan dağ keçisi ve kızıl şahin doğaya bırakıldı

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan dağ keçisi ve kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Park yetkililerine teslim edildi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 16:43
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Tedavileri tamamlanan dağ keçisi ve kızıl şahin doğaya bırakıldı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Park görevlileri tarafından teslim alınan dağ keçisi ve kızıl şahin tedavileri yapılmak üzere rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Rehabilitasyon merkezinde tedavileri yapılan dağ keçisi ve kızıl şahin doğaya bırakılarak doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı.

Kaynak: PHA
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