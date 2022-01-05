Tedavileri tamamlanan dağ keçisi ve kızıl şahin doğaya bırakıldı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Park görevlileri tarafından teslim alınan dağ keçisi ve kızıl şahin tedavileri yapılmak üzere rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Rehabilitasyon merkezinde tedavileri yapılan dağ keçisi ve kızıl şahin doğaya bırakılarak doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı.