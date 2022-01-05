Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Park görevlileri tarafından teslim alınan dağ keçisi ve kızıl şahin tedavileri yapılmak üzere rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Rehabilitasyon merkezinde tedavileri yapılan dağ keçisi ve kızıl şahin doğaya bırakılarak doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı.Kaynak: PHA
Tedavileri tamamlanan dağ keçisi ve kızıl şahin doğaya bırakıldı
Adıyaman'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan dağ keçisi ve kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Park yetkililerine teslim edildi.
05 Ocak 2022 Çarşamba 16:43
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