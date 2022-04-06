Tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi - Videolu Haber

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini bölge bölge devam ettiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve bakkallara yönelik denetim yaptı. Veysel Karani Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, işyeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir işyerinde son kullanma tarihi geçmiş 17 kalemde bin 250 ürün ele geçirildi. İmha edilmek üzere bin 250 ürüne el koyan zabıta ekipleri, işyeri hakkında ise tutanak hazırladı.

Amaçlarının halkın sağlığını ve menfaatini korumak olduğunu belirten Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise denetimlerin aralıksız olarak süreceği ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine bildirmeleri istendi.

Haberin Videosu :