Su kanalına düşen yavru domuzlar kurtarıldı

Merkeze bağlı Ahmethoca köyünde sulama kanalında yavru domuzları görenler AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yavru domuzlar sulama kanalından çıkartıldı. Sulama kanalından çıkartılan 3 yavru domuz, Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolün ardından domuzlar doğaya salındı.