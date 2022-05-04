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Su kanalına düşen yavru domuzlar kurtarıldı

Adıyaman'da, su kanalına düşen yavru domuzlar AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 00:01
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Su kanalına düşen yavru domuzlar kurtarıldı

Merkeze bağlı Ahmethoca köyünde sulama kanalında yavru domuzları görenler AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yavru domuzlar sulama kanalından çıkartıldı. Sulama kanalından çıkartılan 3 yavru domuz, Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolün ardından domuzlar doğaya salındı.

Kaynak: PHA
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