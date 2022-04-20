SMA Tip-1 bebeğin yardım kumbarasını çaldılar - Videolu Haber

2 aylık iken SMA Tip-1 tanısı konulan Nilay Çalış için ailesi tarafından yapılan araştırmada İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) Zolgensma'da tedavisinin yapıldığı ve maliyet olarak 1 milyon 876 dolar olduğu anlaşılması üzerine Adıyaman Valiliği'nden alınan izinlerin ardından kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyaya Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da başlatılan kampanyada Almanya'da bir Türk vatandaşının işyerine konulan yardım kumbarası çalındı. İçerisinde 3 bin Euro olan kumbaranın çalınma anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Murat ve Remziye Çalış çiftinin SMA hastası kızları Nilay (3) için, bir yakınları tarafından Almanya'da restorana konulan bağış kumbarası çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, Nilay'ın babası Murat Çalış, "Bu durumu anlatacak kelimeler bulamıyorum" dedi.

SMA tanısı konulan Nilay Çalış'ın tedavisi için ihtiyaç duyulan paranın toplanması için ailenin başvurusu üzerine Adıyaman’da valilik izniyle kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında aileye destek olmak için Almanya'nın Duisburg kentinde bir Türk vatandaşı tarafından işletilen restorana da Çalış'ın yakınlarının desteğiyle kumbara konuldu. Nilay bebeğin durumundan haberdar olanlar, tezgahtaki kumbaraya para atarak destek oldu. İçerisinde yaklaşık 3 bin euro bulunan kumbara, restorana müşteri gibi gelen kişi tarafından çalındı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Alman güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Valilik onaylı başlattıkları kampanyada Almanya'da işyerine bırakılan yardım kumbarasının çalındığını belirten Nilay Çalış'ın babası Murat Çalış,"Kızım SMA Tip-1 hastası valilik onaylı kampanya başlattık. Ne yazık ki; dün Almanya'da işyerimizin birinden Nilayımızın kumbarasını çaldılar. Biz bugünün yarının korkusu ile yaşarken evladımızı sağlığına tedavisine kavuşturabilmek için durmaksızın gece gündüz mücadele ederken, bu vicdansızlık bu merhametsizlik nasıl bir şey? bu çocuğun parasına nasıl el sürerler. Rabbim bildiği gibi yapsın inşallah. Artık diyecek kelimeler bile bulamıyorum. Bir can söz konusu bu sizlerin de bir evladı olabilirdi. Bizler sizler içinde mücadele edebilirdik. Siz nasıl bu çocuğun bir lirasına el atabilirsiniz. Bu süreçte yetkililere sesleniyorum sesimize ses umudumuza umut olun. "dedi.

Anne Remziye Çalış ise çocuğunun ilaç parasını göz diktiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz çaresiziz bu çocukların parasına göz dikiyorlar. Buradan sesleniyorum yapmayın arkadaşlar lütfen kızımın ilaç parasını çalmışlar. Allah rızası için yapmayın. Biz para toplarken Nilay'ın ilacına kavuşması için onlar Nilay'ın ilaç parasına göz dikiyorlar. Biz çaresiziz gecemizi gündüzümüze vermişiz ki Nilayımızı ilacına kavuşturalım. Allah rızası için yapmayın. Kızımın ilaç parasını çalmışlar. Ben kızımı ilacına kavuşturmak için gecemi gündüzüme vermişim onlar kızımın ilaç parasını kaçırıyorlar. Göz dikmişler kızımın ilaç parasına sizin de evlatlarınız var. Buradan herkese sesleniyorum bu çocukların ilaç parasını nefesini çalıyorsunuz nefesini çalmayın."

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