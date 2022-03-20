Sincik'te 'İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı

Sincik Öğretmenevi Konferans Salonunda "İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme" toplantısına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, ilçe yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

Sincik Öğretmenevi Konferans salonunda gerçekleşen ve ilçenin enerji, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve çevre ve şehircilik gibi birçok konuların konuşulduğu toplantıda hizmetlerin koordineli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

"Toplantımızın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"İlçelerimizde düzenlediğimiz koordinasyon toplantıları ile sorunları yerinde tespit ederek, yerinde çözülecek olanları hemen koordine edip çözüm yolunda gayret sarf ediyoruz. Bu toplantılar sayesinde verimli sonuçlar elde etme imkanı buluyoruz. Bugün ise Sincik ilçe koordinasyon toplantımızı icra ettik. Toplantımızda ilçe yöneticilerimizden, STK’lardan ve vatandaşlarımızdan aldığımız öneri ve tavsiyeleri önceliğine göre değerlendirerek çözümü üzerine istişarelerde bulunduk. Toplantımızın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Adıyaman çıkmaz sokak ve kör nokta olmaktan çıktı"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın ise konuşmasında hizmet ve eser siyaseti ile gittiğiniz her yerde, baktığınız her tarafta Ak Parti hükumetinin mührü olduğunu ifade ederek,"Sincik İlçe Koordinasyon Toplantısı'nı icra ediyoruz. İlçemizin ihtiyaçları ve gerekenleri yerinde ele alıyor ve çözümü için istişare ediyoruz. Gayret Adıyaman’ımız için diyerek tevazu, samimiyet ve gayret ile hem Ankara’da hem de Adıyaman çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün bu toplantıda ilçemizin sorunlarını birlikte belirleyip notlarımızı alıyor ve en ivedi şekilde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Sincik ilçemiz bizim için çok özel bir konuma sahip. Daha önce gündemimize aldığımız doğalgazın getirilmesi noktasında ciddi bir mesafe aldık. Dağıtım firması AK Mercan gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah en kısa süre içerisinde doğalgazı Sincik'i hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü açılışından hemen sonra Adıyaman'a Nissibi Köprüsü'ne gelmek istedim. Çanakkale de yaşadığımız bu heyecanı inanın bizler 6 yıl önce faaliyete giren Nissibi Köprüsü ile yaşadık. O günkü şartlarda Türkiye'nin üçüncü büyük asma köprüsü gerdanlığı Fırat nehri üzerinde Kahta ile Siverek arasında yapıldı. Adıyaman'ın ve Diyarbakır'ın ikinci bir bağlantısı gerçekleşmiş oldu. Bu eser ile Adıyaman çıkmaz sokak ve kör nokta olmaktan çıktı. İşte AK Parti bu. Biz hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz." dedi.

"Eserleri Adıyaman’ımıza kazandırmaya devam edeceğiz"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise iki gün önce il başkanlı toplantısı için Ankara’da olduklarını ve bu toplantıda Adıyaman’ın sorunlarını bire bir Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardığını anımsatarak, "Her zamanki gibi son Ankara ziyaretlerimiz de oldukça verimli geçti. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Adıyaman’ın başlıca sorunlarını Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a aktarma fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Adıyaman özelinde dile getirdiğimiz konulara hassasiyetle yaklaştı. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla anında irtibata geçerek sorunların çözümü noktasında talimatları oldu. Yine TBBM Mili Savuna Komisyonu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın öncülüğünde bakanlıklar nezdinde görüşmelerimiz oldu. Ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum; 20 yıldır bu davanın yükünü omuzlarında taşıyan Milletvekilimiz Ahmet Aydın’ın tecrübe ve birikimlerini Ankara’da özellikle bakanlık ziyaretlerimizde, bakanlarımızın yoğun programları içerisinde Adıyaman heyetine gösterdiği ilgi ve alaka bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu görüşmelerimizle sorunlarımızı en kısa sürede çözüme kavuşturma imkanı elde ediyoruz. Bilindiği gibi dünyanın en büyük projelerinden biri olarak nitelendirilen 18 Mart Çanakkale Köprüsü’nün açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanını gönül köprüleri ile bağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ulaşım ağı ile ilgili her konuşmasında Nissibi Köprüsü’nden bahsetmesi ise bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Bizlerde geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan ile birlikte Nissibi Köprüsü’ne giderek özel bir kanala köprü ile ilgili demeç verdik. Bu arada da çevre köylerde bulunan hemşerilerimizle de görüştük. Onlarla görüşmelerimizde ise Nissibi Köprüsü’nün ne denli önemli bir eser olduğunu, birçok il arasında ulaşımı kolaylaştırdığını, turizm ve ekonomiye ne denli katkıda bulunduğunu daha net bir şekilde görmüş olduk. İnşallah bu ve buna benzer eserleri Adıyaman’ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile ilçemizin sorunlarını masaya yatırdığımız "İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme" toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum"dedi.

Toplantı sonrası İl Protokolü ve heyet, ilçe merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.