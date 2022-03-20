Galeriler Yazarlar
Adıyaman 4
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.144,26
ALTIN
913,93
DOLAR
14,79
STERLİN
19,57
EURO
16,39

Sincik'te 'İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde STK temsilcilerinin katılımıyla "İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

20 Mart 2022 Pazar 12:32
8 Okunma
Sincik'te 'İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı

Sincik Öğretmenevi Konferans Salonunda "İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme" toplantısına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, ilçe yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.
Sincik Öğretmenevi Konferans salonunda gerçekleşen ve ilçenin enerji, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve çevre ve şehircilik gibi birçok konuların konuşulduğu toplantıda hizmetlerin koordineli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.
"Toplantımızın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum"
Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"İlçelerimizde düzenlediğimiz koordinasyon toplantıları ile sorunları yerinde tespit ederek, yerinde çözülecek olanları hemen koordine edip çözüm yolunda gayret sarf ediyoruz. Bu toplantılar sayesinde verimli sonuçlar elde etme imkanı buluyoruz. Bugün ise Sincik ilçe koordinasyon toplantımızı icra ettik. Toplantımızda ilçe yöneticilerimizden, STK’lardan ve vatandaşlarımızdan aldığımız öneri ve tavsiyeleri önceliğine göre değerlendirerek çözümü üzerine istişarelerde bulunduk. Toplantımızın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
"Adıyaman çıkmaz sokak ve kör nokta olmaktan çıktı"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın ise konuşmasında hizmet ve eser siyaseti ile gittiğiniz her yerde, baktığınız her tarafta Ak Parti hükumetinin mührü olduğunu ifade ederek,"Sincik İlçe Koordinasyon Toplantısı'nı icra ediyoruz. İlçemizin ihtiyaçları ve gerekenleri yerinde ele alıyor ve çözümü için istişare ediyoruz. Gayret Adıyaman’ımız için diyerek tevazu, samimiyet ve gayret ile hem Ankara’da hem de Adıyaman çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün bu toplantıda ilçemizin sorunlarını birlikte belirleyip notlarımızı alıyor ve en ivedi şekilde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Sincik ilçemiz bizim için çok özel bir konuma sahip. Daha önce gündemimize aldığımız doğalgazın getirilmesi noktasında ciddi bir mesafe aldık. Dağıtım firması AK Mercan gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah en kısa süre içerisinde doğalgazı Sincik'i hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü açılışından hemen sonra Adıyaman'a Nissibi Köprüsü'ne gelmek istedim. Çanakkale de yaşadığımız bu heyecanı inanın bizler 6 yıl önce faaliyete giren Nissibi Köprüsü ile yaşadık. O günkü şartlarda Türkiye'nin üçüncü büyük asma köprüsü gerdanlığı Fırat nehri üzerinde Kahta ile Siverek arasında yapıldı. Adıyaman'ın ve Diyarbakır'ın ikinci bir bağlantısı gerçekleşmiş oldu. Bu eser ile Adıyaman çıkmaz sokak ve kör nokta olmaktan çıktı. İşte AK Parti bu. Biz hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz." dedi.
"Eserleri Adıyaman’ımıza kazandırmaya devam edeceğiz"
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise iki gün önce il başkanlı toplantısı için Ankara’da olduklarını ve bu toplantıda Adıyaman’ın sorunlarını bire bir Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardığını anımsatarak, "Her zamanki gibi son Ankara ziyaretlerimiz de oldukça verimli geçti. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Adıyaman’ın başlıca sorunlarını Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a aktarma fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Adıyaman özelinde dile getirdiğimiz konulara hassasiyetle yaklaştı. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla anında irtibata geçerek sorunların çözümü noktasında talimatları oldu. Yine TBBM Mili Savuna Komisyonu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın öncülüğünde bakanlıklar nezdinde görüşmelerimiz oldu. Ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum; 20 yıldır bu davanın yükünü omuzlarında taşıyan Milletvekilimiz Ahmet Aydın’ın tecrübe ve birikimlerini Ankara’da özellikle bakanlık ziyaretlerimizde, bakanlarımızın yoğun programları içerisinde Adıyaman heyetine gösterdiği ilgi ve alaka bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu görüşmelerimizle sorunlarımızı en kısa sürede çözüme kavuşturma imkanı elde ediyoruz. Bilindiği gibi dünyanın en büyük projelerinden biri olarak nitelendirilen 18 Mart Çanakkale Köprüsü’nün açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanını gönül köprüleri ile bağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ulaşım ağı ile ilgili her konuşmasında Nissibi Köprüsü’nden bahsetmesi ise bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Bizlerde geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan ile birlikte Nissibi Köprüsü’ne giderek özel bir kanala köprü ile ilgili demeç verdik. Bu arada da çevre köylerde bulunan hemşerilerimizle de görüştük. Onlarla görüşmelerimizde ise Nissibi Köprüsü’nün ne denli önemli bir eser olduğunu, birçok il arasında ulaşımı kolaylaştırdığını, turizm ve ekonomiye ne denli katkıda bulunduğunu daha net bir şekilde görmüş olduk. İnşallah bu ve buna benzer eserleri Adıyaman’ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile ilçemizin sorunlarını masaya yatırdığımız  "İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme" toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum"dedi.
Toplantı sonrası İl Protokolü ve heyet, ilçe merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman 'Su Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor
Adıyaman 'Su Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor
İstanbul'dan Adıyaman'a gönül köprüsü kurdular
İstanbul'dan Adıyaman'a gönül köprüsü kurdular
Gençler Çanakkale Zaferini unutmadı
Gençler Çanakkale Zaferini unutmadı
Adıyaman misafirlerini ağırlıyor - Videolu Haber
Adıyaman misafirlerini ağırlıyor - Videolu Haber
KESK Kadın Platformu üyelerinden tepki
KESK Kadın Platformu üyelerinden tepki
Yaban hayvanları için yemleme çalışması devam ediyor
Yaban hayvanları için yemleme çalışması devam ediyor
‘Tükenmeyen Nefes İçin Yürüyüş’ etkinliği gerçekleştirildi
‘Tükenmeyen Nefes İçin Yürüyüş’ etkinliği gerçekleştirildi
Adıyaman'da marketlerde 'Stokçuluk' denetimi yapıldı
Adıyaman'da marketlerde 'Stokçuluk' denetimi yapıldı
İnci Konukoğlu son yolcuğuna uğurlandı
İnci Konukoğlu son yolcuğuna uğurlandı
Vali Çuhadar'dan şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası
Vali Çuhadar'dan şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası
Başkan Kılınç'tan, Ulucami Mahallesi'ne ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Ulucami Mahallesi'ne ziyaret
Engelli bireylere 250 tekerlekli sandalye - Videolu Haber
Engelli bireylere 250 tekerlekli sandalye - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nden suya yüzde 14'lük indirim
Adıyaman Belediyesi'nden suya yüzde 14'lük indirim
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Tüketmek için daha çok üretmek gerekir
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Tüketmek için daha çok üretmek gerekir
Torosların etekleri nergis kokuyor - Videolu Haber
Torosların etekleri nergis kokuyor - Videolu Haber
İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı
İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı
Kursiyerlerin ürettiği kıyafetler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Videolu Haber
Kursiyerlerin ürettiği kıyafetler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Videolu Haber
Köşe Koltuk Takımı
Köşe Koltuk Takımı
Başkan Kılınç’tan, Ameliyat olan gaziye geçmiş olsun ziyareti
Başkan Kılınç’tan, Ameliyat olan gaziye geçmiş olsun ziyareti
Kiralık Villa Ekonomik mi?
Kiralık Villa Ekonomik mi?
Nemrut Rotary Kulübünden can dostlara mama
Nemrut Rotary Kulübünden can dostlara mama
Kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Videolu Haber
Kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Videolu Haber
Adıyaman'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
Adıyaman'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
Başkan Sadıkoğlu: Muhtarlarımız, şehrimizdeki sosyal dengenin mimarlarıdır
Başkan Sadıkoğlu: Muhtarlarımız, şehrimizdeki sosyal dengenin mimarlarıdır
Ekiplerden, marketlere 'Yağ' ve 'Fiyat' denetimi
Ekiplerden, marketlere 'Yağ' ve 'Fiyat' denetimi
Adıyaman Belediyesi 'Saving Our Planet' AB projesine ortak oldu
Adıyaman Belediyesi 'Saving Our Planet' AB projesine ortak oldu
Adıyaman'da çiftçilere Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimi verildi
Adıyaman'da çiftçilere Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimi verildi
Adıyaman’da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi
Adıyaman’da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi
AGAD'dan Başkan Kılınç'a ziyaret
AGAD'dan Başkan Kılınç'a ziyaret
Eski Başkan Kırmızı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Eski Başkan Kırmızı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim