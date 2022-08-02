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Sıcaktan bunalanların adresi hobi bahçeleri oldu - Videolu Haber

Termometrelerin 50 derece sıcaklığı gösterdiği Şanlıurfa'da 7 den 70 e vatandaşlar eyyam-ı bahur sıcaklarından korunmak için yeni yollar arıyor. Çocuklar ve gençler belediyenin yüzme havuzlarına akın ederken Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi tarafından açılışı yapılan Hobi evleri de 65 yaş üstü vatandaşların yeni adresi oldu.

02 Ağustos 2022 Salı 15:32
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Sıcaktan bunalanların adresi hobi bahçeleri oldu - Videolu Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kendi elleriyle diktiği bahçenin ilk sebzelerini yine kendisi inceledi, vatandaşlar adına ekilen fidelerin gelişimini gözlemledi.
Baharda ekilen fidelerin meyve, sebze vermeye başlamasıyla birlikte canlanan bahçeler, çeşitli türden çiçekler başta olmak üzere, domates, biber, patlıcan, soğan, karpuz gibi organik ürünlerle yeniden renklendi. 
Emeklisinden, çalışanına, şehit yakınlarından engelli bireylere onlarca fırsat buldukları her an hemen kendilerini hobi bahçelerine atıyor. 
Ağırlıklı olarak tatil günlerinde bahçelerine giden vatandaşlar bir tarafından yorgunluk atarken diğer yandan da yiyeceği bitkileri yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Şehrin göbeğinde 20 dönümlük alanda köy hayatı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün vizyonel projelerinden biri olan hobi Bahçeleri şehir merkezinde köy hayatı yaşamak isteyen vatandaşlar tarafından hem hafta içi hem de hafta sonları büyük ilgi görüyor. 20 dönümlük alanda kurulu bahçeler, kura çekimi ile yeni sahiplerine teslim edildi. 2 yıl süresince kullanılacak hobi bahçeleri için şehit ve gazi yakınlarından herhangi bir aidat talep edilmiyor.
Kürek, kazma ve çapalarla bahçelerini kazıp meyve ve sebze yetiştiren emekliler, şehit yakınları, gazi yakınları ve engelsiz bireyler hafta sonlarında yanlarına gelen torunları ve yakınları ile mangal keyfi de yapıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül her fırsatta hobi bahçelerine giderek bahçelerin kura sonucu belirlenen yeni sahipleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet edip herhangi bir eksikleri olup olmadığını soruyor.
Başkan Beyazgül, “Her bir insanın bir özlemi var. Ben emekliyim diyen ve kendime ait dikili bir ağacım olsun, sebze yetiştireyim, meyve yetiştireyim diyen vatandaşlarımız için böyle bir tasarım yaptık. Ve Bu hobi bahçelerini hazırladık. Onlar henüz gelmeden domates, biber, patlıcan gibi ürünleri ekerek onlar için hazır hale getirdik. Bahçelere baktığımız zaman isotlarımız, patlıcanlarımız, karpuzlarımız ve domateslerimiz artık tutmaya başlamış. Vatandaşlarımızın bu özlemini yerine getirdik. Yaşlı insanlarımız buraya gelip vakit geçiriyorlar. 

Evlerinde dört duvar arasında kalmaktan Şanlıurfa’nın sıcaklığından kaçmak için hobi bahçelerine gelerek hem piknik yapıyorlar hem de kendi hobilerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Şanlıurfa’nın sıcaklığı bugün 47 derece hem şehrin sıcağından bunalan insanlar için burası çok güzel bir yer hem de hayatımda kendime ait bir yerim olsun, bir dönümlük yerim olsun diyen vatandaşlarımızın kendi sebzesini yetiştirebilecekleri güzel bir alan oluşturduk. 
Burada aynı zamanda çok güzel komşuluklar da ortaya çıkacak. Dostluklar ve arkadaşlıklar oluşacak. Yaşlı insanlarımızın hayatlarına farklı bir bakış açısı, yeni bir umut ve güzellik kattık. Şehit yakınları ve gazi yakınlarından hiçbir ücret alınmaksızın kendilerine kura ile hobi evleri teslim edildi. Onlar da buraya geldikleri zaman dinlenip, toprakla uğraşacaklar ve özlemlerini giderecekler. Vatandaşlarımız çok mutlu sabah buraya gelerek kahvaltısını yapıyor. Eşiyle, torunlarıyla vakit geçiriyor. Herkes hobi bahçesinde toplanıyor ve ayrı bir güzellik oluyor. Diye konuştu.
Hobi Bahçelerine gelen 65 yaş üstü emekliler, şehit ve gazi yakınlarıyla engelsiz bireyler kura ile kendilerinin kullanımına sunulan hobi bahçelerinde yetişen sebze ve meyvelerin bakımlarını yaparak hasat için hazır hale getiriyor.
Sabahın erken saatlerinde bahçenin yolunu tutan vatandaşlar bahçedeki otları temizliyor, sulama yapıyor kendilerine tahsis edilen hobi bahçesine bir çocuğu gibi bakıyor.
Hobi Bahçelerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi fidanlıklarında yetiştirilen Hobi Bahçelerinin yeni sahipleri gelmeden 12 bin adet domates fidesi, 15 bin adet patlıcan fidesi, 27 bin adet Urfa İsotu Fidesi, 5 bin adet salatalık fidesi ekilerek vatandaşlar için hazır hale getirildi.
Şanlıurfa’nın sıcağında Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin merkezinde yapılan ve kent merkezinde köy hayatını yaşamalarına vesile olan hobi bahçelerinin yeni sakinleri kendilerine sundukları imkânlardan ötürü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek dört duvar arasından ve sıcaktan kaçarak hobi bahçelerine geldiklerini aktardılar. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül vatandaşların mangal talebine de kayıtsız kalmayarak mangal yapabilmeleri için gerekli hazırlığın yapıldığını belirerek vatandaşlarımız en kısa sürede burada aileleriyle torunlarıyla birlikte kebap yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: PHA
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