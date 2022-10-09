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Sevgi Platform üyelerinden alkışlanacak hareket

Adıyaman'da, Sevgi Platformu üyeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan yetim ve öksüz çocukları unutmayarak, piknikte bir araya geldiler.

09 Ekim 2022 Pazar 23:27
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Sevgi Platform üyelerinden alkışlanacak hareket

Platform sözcülüğünü Zeynep Aslangöz öncülüğünde Mehmet Sezer Salman, Halil seçilmiş, Tuğçe seçilmiş, Damla Erdoğan, Elif Erdoğan, Eyüp Rıdvan karakaş ve Gülşah Karakaş'ın bir araya gelerek Sevgi Platformunu oluşturarak kentte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyorlar.
"Sevgi Platformu üyeleriyle yetim ve öksüz çocuklar piknikte bir araya geldi"
Sevgi Platformu üyeleri tarafından hazırlanan piknik programında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 45 çocuklar bir araya geldi. Platform üyeleri ile çocuklar piknik öncesi çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak zaman geçirdi. Çocuklarla zaman geçirerek gönüllerince eğlenene platform üyeleri daha sonra hazırladıkları yemekler ile piknikte bir araya geldiler.
Yedim ve öksüz çocuklarıyla zaman geçirmekten mutlu olduklarını dile getiren Sevgi Platformu Sözcüsü Zeynep Aslangöz,"Biz 8 arkadaş daha önceleri yetim, öksüz çocuklar ve yardıma muhtaç aileler için yardım yapıyorduk fakat daha sonra arkadaşlarımızla platform adı altında toplanarak çevremizden aldığımız desteklerle yardımlarımızı genişletmeye başlatarak daha çok çocuğa ve aileye ulaşmaya başladık. Yaptığımız etkinliklerden bahsedecek olursak eğer yetim ve öksüz çocuklarımızla bir çok kez birlikte iftarda buluşarak eğlence merkezlerinde onların gönüllerinde dokunarak onlara bir nebze olsun güzel günler geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabi bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi aileleri de unutmuyoruz ve birçok ailemizin ihtiyacını karşılayarak evleri harabe durumda olan evlerin bakım ve onarımları konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Tabi bizler daha önceden kendi imkanlarımız ile bunlar yapmaya başladığımızda yetersiz olduğumuzu düşünerek ilerleyen zamanlarda ise çevremizde bulunan bize destek vermek isteyenlerden katkı almaya başladık. Tabi çevremizin de desteğiyle gönüllere girmeye çalışıyoruz. Buradan da özellikle şunu belirtmek isterim ki; kentimizde bir çok yetim ve öksüz çocuk ile yardıma muhtaç ailelerimiz var. Herkesin elini taşın altına koymalarını istiyoruz bizim veya başka yardım kuruluşların aracılığıyla desteklerini esirgememelerini istiyoruz. "dedi.
"Çocuklar geleceğimizin teminatıdır"
Çocuklarla piknikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını da aktaran Aslangöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 45 yetim ve öksüz çocuğumuzla kurum bahçesinde bir araya gelerek önce platform üyelerimizle birlikte yöremize ait çeşitli oyunlar oynayarak onlarla zaman geçirme imkanı bulduk. Ve onların mutluluğuna ortak olma adına güzel bir zaman geçirme imkanımız oldu. Çocuklarımızla çeşitli oyunların yanı sıra getirdiğimiz yemeklerle ise piknik yaparak her çocuk ile ayrı ayrı ilgilenme fırsatımız oldu. Ülkemizin teminatı olan çocuklarımıza her fırsatta sahip çıkma duygusu adına birlikte olmaya çalışıyoruz. Bunu platform olarak bizler yapıyoruz fakat istenilen seviyede olmadığımızı düşünüyoruz. Buradan hayır severlerimize mesajımız var. Bu çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Onları yalnız bırakmayalım destekçisi olalım"

 

Kaynak: PHA
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