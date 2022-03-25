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Şehit Uzman Çavuş Güleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber

İzmir'de, eğitim esnasında silah kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş (43) memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

25 Mart 2022 Cuma 17:19
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Şehit Uzman Çavuş Güleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber

Perşembe günü akşam saatlerinde Hava Eğitim Komutanlığı'nda eğitim esnasında tüfekten çıkan kaza kurşunu ile yaralanan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan 3 çocuk babası Mahmut Güleş'ın acı haberi, merkeze bağlı Doyran köyündeki yakınlarına askeri erkan tarafından verildi. 
Şehit Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in cenazesi İzmir'de düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Havaalanından karayolu ile Türk Bayrağına sarılı tabutu Doyran köyüne getirildi.
Burada eşi Sevda, çocukları Nisa Gizem, İrem, Ahmet Ömer Güleş ve kardeşleri ile akrabaları Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.
Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ile şehidin eşi Sevda, çocukları Nisa Gizem, İrem, Ahmet Ömer Güleş ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Güleş'ın naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından omuzlarda taşınarak götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.
Yakınlarını yasa boğan Mehmet Güleş'in yeğeni Akif Güleş'in de 2016 yılında Suriye'nin Cerablus kentine düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olduğu öğrenildi.

 

Kaynak: PHA
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