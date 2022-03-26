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Şehit Polis Memuru Eyüp Saz için mevlit okutuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde şehit polis memuru Eyüp Saz için mevlit okutuldu.

26 Mart 2022 Cumartesi 16:32
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Şehit Polis Memuru Eyüp Saz için mevlit okutuldu

Kahta Çağrı Camisi’nde düzenlenen mevlit programına Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kahta İlçe Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, şehidin ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Mevlitte, Şehit Polis Memuru Eyüp Saz ve tüm şehitler için dualar edildi.
 20 gün önce, gece saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ile çalışmaları izleyen çevredekilere süratle gelen bir otomobil çarpmıştı. Kazada polis memuru Eyüp Saz şehit olmuş, bir vatandaş da hayatını kaybetmişti. Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen resmi törende şehidin eşi Ayşegül Saz ve 7 aylık kızı Ebrar, tabuta sarılarak helallik dilemişti.
Mevlit programından sonra Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık bin kişilik cemaate tatlı ve helva ikramı yapıldı.

 

Kaynak: PHA
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