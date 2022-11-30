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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir Mevlid-i şerifle anıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyindeki PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütünün taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir, şehadetinin üçüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:36
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir Mevlid-i şerifle anıldı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in ailesi tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyünde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü  Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı.          
Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan, bayrak, ezan, namus ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden şehit Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.
Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in babası Latif Demir ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Kaynak: PHA
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