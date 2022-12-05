Sanal Gerçeklik Dünyasına Adım: Metaverse!

Metaverse olgusu ilk olarak bir bilim kurgu romanı olan Neal Stephenson’un Parazit romanından esinlenildi. Metaverse kavramı 2020 pandemi dönemiyle beraber oldukça popülerleşen bir dünya haline geldi. Şu an her ne kadar kripto paralarda ayı sezonu yaşıyor olsak bile gelecekte bizi bambaşka bir dünya beklediğini biliyoruz. Pandemi sonrası insanların sosyal yaşamlarını sürdürememeleri bu sektörü daha fazla genişletti ve talebi arttırdı. Dünyanın ünlü markaları tarafından da benimsenen bu yeni dünyada, lansman ve konserler gibi birçok etkinlikler gerçekleştirildi. Metaverse yani meta evren, sanal dünya ile sosyal dünyanın harmanlandığı bir uygulama olarak görülebilir. Evren ötesinde kullanıcılar gerçek dünyanın aksine bambaşka bir boyutta alışveriş yapabilir ve hatta birçok etkinliğe katılabilirler.

Dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri olan Facebook ve Microsoft’un kullanılması ile birlikte, internet artık yalnızca zaman öldürülen bir platform olmaktan çıkıp artık ticaretin de gerçekleştiği bir ortam haline geldi. Bu yeni gelir kapısının oluşmasıyla beraber her geçen gün gelişerek farkını günden güne ortaya koydu diyebiliriz. Farklı oyun platformlarında kullanıcılar oyun oynayarak para kazanabiliyorlar ve Metaverse dünyasının en büyük kitlesi olan ‘gaming’ sektörünün de gelişmesine sebep oluyor. Sizlerde bu konularda daha fazla bilgi sahibi olmak için Dyorex Akademi websitesini ziyaret edebilirsiniz. (academy.dyorex.com)

Peki Bu Metaverse Her Şeyi Mümkün Kılabilir Mi?

Halen gelişmekte olan bu sanal gerçeklik evreni, dünya genelinde faaliyet gösteren birçok şirket tarafından da yoğun bir ilgi odağı oluyor. Özellikle oyun şirketleri tarafından geliştirilmeye çalışan bu dünyada çalışmalar yoğunlaşsa da tam olarak hayata geçtiğini söyleyemeyiz. Metaverse sayesinde insanlar, sanal gerçeklik ya da çoğaltılmış gerçeklik yolu ile tam olarak dijital bir evren içinde yer alabilecekler.

Blok Zincir Teknolojisi, Metaverse’ün Neresinde Kalıyor?

Metaverse dünyasında oyunlar ya da farklı etkinliklerle insanlar dijital kimlik oluşturabiliyor, merkeziyetsiz yönetim uygulamaları da geliştirebiliyorlar. Tüm bu özelliklerle birlikte, blok zincir teknolojisinin güçlenmesine olanak sunacaktır. Bu ortamda kullanıcılar sosyalleşebilir ve farklı etkinlikler gerçekleştirebiliyorlar. Bu noktada ise mülkiyet ispatı dediğimiz güvenli bir aracıya ihtiyaç duyuluyor ve güvenli para transferleri evren ötesinde de kullanıcıların dikkat ettiği adımlardan biri olacak.

Hala gelişmekte olan bu Metaverse dünyası için, birçok kullanıcının daha fazla gelir elde etmesi adına yaptıkları ve oynadıkları oyunlar bulunmaktadır. Burada kişiler oyna kazan mantığıyla hem keyifli vakit geçirebilir hem de oyun oynadıkça Metaverse token’ı kazanabilirler. Bunun için en iyi örneklerden birisi Axie Infinity olacaktır. Bunun haricinde ise en popüler metaverse coinleri; Decentraland ve The Sandbox diyebiliriz.

İşin özü blok zincir teknolojisinde Metaverse ve daha birçok farklı alanların yeri başka olmakla beraber gelecekte bizleri oldukça heyecan verici bir süreç bekliyor. Önümüzdeki dönemlerde blok zincir ve sanal gerçeklik dediğimiz Metaverse dünyasının benzer özelliklerinin oldukça fazla entegre olacağını biliyoruz. Bu konularda daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız academy.dyorex.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.