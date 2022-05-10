Saat Kulesi kavşağı da rengârenk

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin birçok noktasında yer alan kavşakları ışıl ışıl bir hale getirdi.

Son olarak Saat Kulesi kavşağında gerçekleştirilen ışıklandırma ve düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Daha güzel ve modern bir Adıyaman için birçok noktada sürdürdüğümüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bunlardan sadece bir tanesi olan Saat Kulesi kavşağında ışıklı bordur döşeme çalışmalarımız tamamlandı. Daha güvenli ve estetik bir yapıya kavuşturmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmamız ilimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Vatandaşlar ise kavşaktaki ışıklandırma çalışmasının bulvara ayrı bir hava kattığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.