Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'teki evinde kalp krizi geçiren Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İdris Şahin (54), hayatını kaybetti. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından polis memuru İdris Şahin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Adıyaman'a getirildi.
Yeni Mezarlık Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazın ardından Şahin'in cenazesi toprağa verildi.
Kaynak: PHA