Polat: Tek hedefimiz ülkemize ve milletimize hizmet etmek

"Emek ve gayretlerimiz sürüyor"

Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'da birçok projeye imza atarak ağaçlandırma noktasında ve badem yetiştiriciliğinde öncülük yaptığını aktaran Sakarya Orman Bölge Müdürü Orman Mühendisi Ziya Polat,"Bölge Müdürlüğüme bağlı her alanda her gün denetimlerimiz farklı alanlarda sürüyor. Bölge Müdürlüğümüzde ekip ruhuyla, çalışma arkadaşlarımız ile sürekli istişarelerle çalışmalarımızı masada olduğu gibi sahada da sürdürüyoruz. Adıyaman’da, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Ağaçlandırma ve ORKÖY Şefi, Şube Müdürlüğü döneminde Adıyaman’da bademin geliştirilmesi yönünde birçok girişimlerimiz oldu. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünde, Bölge Müdür Yardımcılığı dönemimizde Şanlıurfa’mıza birçok kazanımlar sağladık. 6 yıl Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü görevim sürece Elazığ’ımıza hizmetler sunduk. Emek ve gayretlerimiz sürüyor. Şuanda ise Sakarya’dayız. Sakarya’da özellikle üretim noktasında çok ciddi artışlar sağladık. Ülkemiz ve milletimiz için görev emrimiz hangi il olursa olsun orada görevlerimizi hakkıyla, hakkaniyet içerisinde yapmaya hazırız. Bizim tek derdimiz ülkemize ve milletimize hizmet etmektir."dedi.