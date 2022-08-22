Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 33 mahallede bulunan parklarda temizlik seferberliği başlattı.

İlk olarak Turgutreis Mahallesindeki 3 parkta gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi. Yetkililer, "Temizlik ekibimiz tüm mahalle parklarımızı pırıl pırıl yapıyor. Önemli olan temizlemek değil kirletmemek. Lütfen çevremize karşı duyarlı olalım. Bu şehir hepimizin" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.