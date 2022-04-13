Palmiyeler tek tek budandı

Bahar mevsiminin gelmesiyle park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını arttıran Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki refüjlerde ve kaldırımlarda gerçekleştirdiği çalışmaları şimdi de Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan refüjdeki palmiye ağaçları için sürdürüyor.

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Bu kapsamda şehir genelindeki orta refüjde ve kaldırımlarda bulunan ağaçlar budandı. Şimdi de sıra palmiye ağaçlarına geldi. Ekiplerimiz Atatürk Bulvarındaki palmiye ağaçlarını tek tek budayarak, ağaçların bakımını gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: PHA