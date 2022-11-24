OSB'de 'Koku' denetimi

Karapınar Mahallesinde bulunan Gülbeyaz, Altınşehir ve Yeşilvadi konutları başta olmak üzere, OSB çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların yıllardır süren koku nedeniyle şikâyetçi olurken Adıyaman Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Atıksu Arıtma Tesisinde incelemede bulundular.

İl Müdürü Faysal Ergezen, Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özhan ve OSB Çevre Mühendisi Ender Cengizhan'ında eşlik ettiği denetimde çalışmalar ve tesisin işletilmesine yönelik bilgi aldı.