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Orman yangınlarına bestelediği türküyle dikkat çekti

Adıyamanlı Emekli Ormancı Müslüm Demirbağ, ormanlara olan hassasiyetini bestelediği ‘Ah Ormanlar’ türküsüyle dikkat çekti.

28 Kasım 2021 Pazar 15:55
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Orman yangınlarına bestelediği türküyle dikkat çekti

2019 Yılında Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatından emekli olduktan sonra doğaya olan sevgisini türkülere döken Müslüm Demirbağ, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarına elinde sazıyla tepkisini gösterdi. 

Müziğe ve bilhassa saz çalmaya çocuk yaşlardayken başlayan Demirbağ, gönülden severek yürüttüğü ormancılık mesleğinde geçirdiği 42 yıllık zaman zarfında, orman yangınları ve kaçakçılık başta olmak üzere birçok meşakkatler yaşasa da çokça ormancılık hatırası biriktirerek yaşadıklarını kaleme aldı.

Söz ve müziği kendisine ait olan 'Ah Ormanlar' adlı bestesiyle, ormanların insanlık için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Demirbağ, son dönemde yaşanan orman yangınlarına karşı dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi. 

Hedefinin ülke genelinde ormanların korunması ve geliştirilmesine hizmet etmek ve bu doğrultuda sesini her platformda duyurmak olduğunu belirten Demirbağ, “Ormanlar üzerine besteler yapmaya devam edeceğim. Ormanları sevenlerle beraber olacağım. Ancak ormanlara ne şekilde olursa olsun zarar verenlerin ise, her daim karşısındayım” dedi. 

 

Kaynak: PHA
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