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Öğrencilere 'Çevre ve Sıfır Atık' eğitimi

Adıyaman Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Safvan Bin Muattal KYK Kız Öğrenci Yurdunda bulunan öğrencilere "Çevre ve Sıfır Atık" eğitimi verildi.

24 Kasım 2022 Perşembe 10:23
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Öğrencilere 'Çevre ve Sıfır Atık' eğitimi

Adıyaman Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde görevli Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Abdulgani Adıyaman ve Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer tarafından Safvan Bin Muattal KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere "Çevre ve Sıfır Atık" konuları ile ilgili sunum yapılarak, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması kapsamında bilgilendirme eğitimi verildi.  Eğitim sonunda öğrencileri soruları cevapladı.

Kaynak: PHA
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