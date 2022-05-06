Nesli tükenme tehlikesi altında olan sansar tedavi altına alındı

Adıyaman Hava Limanı yetkililerince yapılan ihbar üzerine yaralı halde bulunan küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırılmasında kırmızı listede yer alan sansar, Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Teslim alınan sansar, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Sansar, Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birliği'nin (IUCN) de yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırılmasında kırmızı listede yer alıyor.