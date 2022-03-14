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Nemrut Rotary Kulübünden can dostlara mama

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, özellikle kış döneminde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken can dostları yalnız bırakmıyor.

14 Mart 2022 Pazartesi 13:54
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Nemrut Rotary Kulübünden can dostlara mama

Özellikle karlı ve soğuk havalarda beslenmekte zorluk çeken sokak köpekleri ve kedileri için sürekli mama dağıtımı yapan Nemrut Rotary Kulübü üyeleri Parklara da düzenli olarak mama bırakmayı ihmal etmiyor.
Sokak hayvanlarının özellikle karlı ve soğuk havalarda yiyecek bulamadığına dikkat çeken Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı İsmet Atay, "Kulüp üyelerimiz sokak hayvanları konusunda gerçekten çok duyarlı. Onların hayatımızın bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Özellikle Adıyaman Belediyesinin parklara yaptırdığı kedi köpek kulübelerinde kalan onlarca yavru kedi ve köpekleri düzenli olarak besliyoruz.   Yaptığımız bu çalışma aynı zamanda bir çok vatandaşa ve çocuğa hayvan sevgisi aşılamak adına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bize mama desteği veren herkese çok teşekkür ederiz"dedi.

Kaynak: PHA
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