Narkotik ekiplerinden uyuşturucuya karşı broşürlü uyarı - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında uyuşturucu maddelerin erişilebilirliğinin engellenmesine yönelik kent genelinde vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirildi. Ekipler, vatandaşlara, sürücülere uyuşturucuyla mücadele mobil uygulama, uyuma projesi ve aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öte yandan ekipler, broşür dağıtarak, vatandaşları uyarırken, bilgilendirme ve broşür dağıtımın devam edeceğini ayrıca vatandaşları bu konuda uyanık olmaya davet etti.

Haberin Videosu :